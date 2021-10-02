Новосибирск, 2 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. На территории Новосибирской области есть небольшая тенденция роста выявляемости коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Yanao.ru Вакцинация от коронавируса

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«Призываю всех граждан, кто ещё не прошёл вакцинацию, обраться на пункты вакцинопрофилактики и поставить прививку. Это — единственный способ обезопасить себя от ковидной инфекции», — подчеркнул он.

По официальной информации, в регионе создана вся необходимая инфраструктура для наращивания темпов вакцинации от коронавирусной инфекции. В настоящее время развёрнуто 93 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска и области, из них 40 — в городе Новосибирске и 53 в Новосибирской области, а также 18 мобильных пункта на территории города и 11 мобильных пунктов в Новосибирской области. Организовано 97 мобильных прививочных бригад.