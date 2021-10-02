Новосибирск, 2 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Вакцин от коронавируса в Новосибирской области в настоящее время достаточно. Об этом заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Gov-murman.ru Вакцина от коронавируса

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По словам Хальзова, только за эту неделю область получила 96 600 доз «Спутника V». В общей сложности в регион поступило уже более 1 млн 171 тысячи доз вакцин.

В Новосибирской области к сегодняшнему дню однократно вакцинированы более 746 тысяч жителей. Завершили вакцинацию более 701 тысячи.