Москва, 2 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Российский гимнаст Дмитрий Ланкин, являющийся серебряным призером чемпионата мира (ЧМ) 2018 года в командном первенстве, из-за полученной во время тренировки травмы не сможет выступить на мировом первенстве нынешнего года в Японии. Об этом 2 октября сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

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«Ланкин травмировался, он на тренировке порвал ахилл. На этой неделе ему сделали операцию, сшили все. Но я думаю, что на полгода он выбыл из строя. Вместо него в заявку на чемпионат мира мы опять включили Якубова», — приводит ее слова ТАСС.

При этом вначале в заявке российской команды на ЧМ в Японии был Мухаммаджон Якубов, которого тренеры в середине сентября заменили на Ланкина.

«У Якубова были проблемы с голеностопом, и мы боялись, что все очень серьезно. Но тщательное обследование показало, что у парня был простой ушиб, поэтому мы решили вернуть его в состав. Этот молодой гимнаст очень прогрессирует, показывает очень хорошие прыжки. Якубов — одна из наших надежд на следующую Олимпиаду в Париже», — также пояснила Родионенко.

Отметим, чемпионат мира по спортивной гимнастике нынешнего года пройдет в японском городе Китакюсю в период с 18 по 24 октября.