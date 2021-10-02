Иркутск, 2 октября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Иркутске подвели итоги осенних субботников, состоявшихся в столице Приангарье 1 октября 2021 г. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, всего в уборке приняли участие более 3000 человек, это — активные жители, молодежь, сотрудники городской администрации и муниципальных предприятий.

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«Мы же дома не мусорим, не разбрасываем бутылки и пакеты. А на улице почему-то бросают люди. Сегодня собрали очень много бытового мусора. Город мы, конечно, должны приводить в порядок. Но в идеале — совсем перестать выкидывать мусор. Только тогда Иркутск будет всегда красивым. И мы будем просто наслаждаться жизнью», — подчеркнула жительница Иркутска Диана Ушакова.

К субботнику присоединился мэр Иркутска Руслан Болотов. Весь собранный мусор будет собран и вывезен на городской полигон ТКО в течение трех дней муниципальным предприятием АО «Спецавтохозяйство».

Как сообщало ИА REGNUM, в масштабной уборке Омска приняли участие более 10 тысяч горожан.

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