Новосибирск, 2 октября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Новосибирской области стартовал национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра». 11 музыкальных спектаклей ведущих театральных коллективов страны увидят жители региона до 11 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Nathan Театральные маски

По словам первого заместителя губернатора Юрия Петухова, этот масштабный праздник впервые проходит в Новосибирской области и выбор места проведения не случаен.

«Мы искренне рады, что лучшие музыкальные театры страны приехали именно к нам — в культурную столицу Сибири. В нашем регионе сильны традиции музыкального театра. Достижения новосибирских коллективов отмечены различными профессиональными наградами. В копилке театров, имеющих в своем репертуаре музыкальные постановки, 33 «Золотых маски». Премию «Музыкальное сердце театра» в разное время получали Новосибирский музыкальный театр и театр «Глобус», — сказал Петухов.

В 2021 году за награду национального фестиваля «Музыкальное сердце театра» борются участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Северска, Барнаула, Кемерова, Уфы, Перми и Орла.

Из шорт-листа жюри выберет лучших по 18 конкурсным номинациям. Также будут вручены четыре специальные премии: «За поддержку», «За партнерство», «Премия зрительских симпатий» и «Гранд-премия за выдающиеся творческие достижения».