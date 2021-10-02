Москва, 2 октября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Победителем телевизионного конкурса исполнителей песен «Голос 60+» стал ветеран Великой Отечественной войны Михаил Серебряков. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

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97-летний победитель конкурса получил сертификат на запись сольной песни и приз в размере 1 млн рублей.

«Поздравляем нашего невероятного победителя шоу «Голос 60+» Михаила Серебрякова», — сообщили представители телеканала.

Победитель конкурса был определён с помощью зрительского голосования. За Михаила Серебрякова, исполнившего в финале песню «Моя любимая» композитора Матвея Блантера на стихи Евгения Долматовского, проголосовало 79,5% телезрителей.

Песенный конкурс для исполнителей старше 60 лет «Голос 60+» проводится с 2018 года. В сентябре 2021 года завершился показ четвёртого сезона шоу. Лучшим наставником этого сезона был признан певец и композитор Олег Газманов.