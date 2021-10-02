Владивосток, 2 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» переиграл нижегородскую команду «Торпедо» в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 2 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра состоялась на льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Динар Хамидуллин (44-я минута) и Артём Гареев (55-я).

Автором единственной забитой шайбы «Торпедо» стал шведский защитник Теодор Леннстрём (48-я, при игре 5×3).

Отметим, в следующем матче «Адмирал» 4 октября примет у себя рижский клуб «Динамо», а «Торпедо» в этот же день встретится на выезде с новосибирской командой «Сибирь».