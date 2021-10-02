Омск, 2 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Омске сегодня, 2 октября прошёл общегородской субботник. В масштабной уборке приняли участие более 10 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Администрация Омска Субботник в Омске

Всего за день были приведены в порядок 33 общественные территории: парки, пешеходные зоны, отдаленные территории, разворотные площадки общественного транспорта. Кроме уборки, по словам мэра города Евгения Фомина, акцент был сделан на озеленении.

Так, в разных частях города было высажено 250 деревьев хвойных и лиственных пород. Учреждения культуры также озеленили свои прилегающие территориями саженцами пихты, ели и сосны.

«С начала месячника по санитарной очистке работники городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства с территорий общего пользования убрали более 2200 кубометров мусора, очистили около 500 га газонов и высадили 550 деревьев и кустарников», — добавили в мэрии.