Ангарск, Иркутская область, 2 октября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Ангарске решено не отдавать полностью под ковидный госпиталь перинатальный центр на 140 коек. Как сообщает пресс-служба Иркутской области, на этом настояли сами жители города нефтехимиков.

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"Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил найти возможности не закрывать роддом, а создать условия для приема ковидных больных в этом же учреждении, но с отдельным фильтром», — пояснил министр здравоохранения региона Яков Сандаков.

Он также обнародовал позицию главы региона: Ангарский перинатальный центр должен продолжать работу в рамках основной деятельности и оказывать медицинскую помощь по профилю учреждения.

Ковидное отделение в Ангарске начнет прием пациентов с 4 октября. Для этого выделят отдельный корпус. Сейчас идут все необходимые подготовительные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4959 человек, причём 12 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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