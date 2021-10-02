Тбилиси, , 12:51 — REGNUM Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии быстро узнали о том, что бывший грузинский президент Михаил Саакашвили вернулся на родину. Об этом 2 октября заявил глава СГБ Григол Лилуашвили на брифинге.

Саакашвили © ИА REGNUM

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«Как только въехал, с той же минуты у нас была информация», — сказал Лилуашвили.

На вопрос журналистов о том, почему правоохранители долгое время бездействовали, глава СГБ ответил, что ждали подходящего случая, чтобы избежать жертв. Он не назвал дату и способ, которым Саакашвили проник на грузинскую территорию.

Стоит отметить, что Саакашвили стал писать в соцсети Facebook о своём возвращении утром 1 октября. Он также публиковал видеоролики из Батуми. До его ареста представители руководства страны называли заявления Саакашвили «фейком» и «клоунадой».

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