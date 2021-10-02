Ханты-Мансийск, 2 октября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Югре за 1 октября обнаружили 185 заразившихся коронавирусом. Такие данные 2 октября сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи зафиксированы в 20 муниципалитетах автономного округа. У 23 граждан диагностировали пневмонию, у 161 — ОРВИ, а ещё у одного не оказалось никаких симптомов.

С начала пандемии в регионе выявили уже 75 556 заразившихся. Вылечились от COVID-19 71 935 человек, а скончались уже 1102.