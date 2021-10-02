Москва, 2 октября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Москве открылся IV молодежный форум «Наследие». Об этом 2 октября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Императорский Воспитательный дом

Это мероприятие представляет из себя образовательный проект столичного департамента культурного наследия, организованный в партнерстве с ведущими вузами столицы. За три года в нем приняли участие свыше 12 тысяч человек.

Главная цель форума — популяризация культурного наследия и знаний об особенностях его сохранения. В рамках мероприятия московским студентам предложат в течение двух месяцев разработать проекты реставрации и интеграции в жизнь мегаполиса ансамбля Московского императорского воспитательного дома — крупнейшего здания дореволюционного периода.

«В этом году в конкурсной программе будет участвовать больше 100 студентов столичных вузов. К ним присоединятся участники из регионов — Казани, Самары, Владимира, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Крыма. Для них организаторы подготовили отдельное задание. Ребятам предстоит создать концепцию развития одного из объектов культурного наследия своего города так, чтобы он стал точкой притяжения для местных жителей и туристов. Награждение победителей пройдет в конце ноября», — сказала Сергунина.