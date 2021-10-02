Култук, Иркутская область, 2 октября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Значительное количество снега выпало сегодня, 2 октября, в районе Култука на федеральной автомобильной трассе Р-258 «Байкал» (Иркутская область). Как сообщает пресс-служба правительства региона, там наблюдаются сложные для движения транспорта погодные условия.

uknowgayle Снегопад

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«Наши коллеги из ФКУ Упрдор «Прибайкалье» работают на данном участке с самого утра. На линии задействованы комплексные дорожные машины», — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Приангарья Максим Лобанов.

По его словам, на месте также дежурят два тягача, которые помогают в движении тяжеловесным автомобилям.

«Снег пошел в 7:20 по местному времени, и с этого часа на тракте работает дорожная техника. Самый сложный участок — с 70 по 90 километр. Это горный перевал. Сейчас 90% машин на летней резине, что осложняет ситуацию», — подчеркнул начальник отдела эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Виктор Цишковский.

Как сообщалоИА REGNUM, глава Приангарья Игорь Кобзев на своей странице в Instagram призвал автомобилистов воздержаться от поездок за город на летней резине.

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