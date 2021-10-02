Абакан, 2 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Хакасии за восемь месяцев с начала 2021 года доходная база увеличилась на 5,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республики.

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В частности, поступления по налогу на прибыль организаций выросли в 2,7 раза, достигнув отметки в 4 млрд рублей. Прирост обеспечили компания РУСАЛ, а также регистрация Абаканской ТЭЦ в качестве самостоятельного юрлица.

Кроме того, сборы по НДФЛ выросли на 10% (до 547 млн рублей), акцизы выросли на 16% (до 320 млн рублей), налог на добычу полезных увеличился на 28% (до 150 млн рублей) и так далее.

«Несмотря на пониженные ставки в регионе, платежи по упрощенной системе налогообложения за 8 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года приросли на 52% (323 млн рублей)», — отметили в правительстве.

Всегов консолидированный бюджет региона поступило 20,3 млрд млн рублей налоговых и неналоговых доходов.