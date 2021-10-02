Кемерово, 2 октября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1262 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 2 октября, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус

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Уточняется, что в медицинских стационарах, обсерваторах и на домашнем карантине находится 9857 человек.

Всего в регионе выявлено 57 218 случаев заражения коронавирусом, 54 650 человек выздоровели, 1306 пациентов скончались.