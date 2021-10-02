Киров, Калужская область, 2 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Калужской области продолжаются регистрироваться случаи заболевания COVID-19 среди проживающих и сотрудников кировского психоневрологического интерната. Шесть ковидных больных, из числа проживающих в интернате, изолированы в самом учреждении. Один человек проходит лечение в инфекционной больнице, четыре работника находятся на больничном дома. Режим изоляции в учреждении не вводился. Об этом 2 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты региона Татьяну Романову.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Социальный работник с пожилым пациентом

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По её словам в июне-июле 2021 года в четырех организациях социального обслуживания стационарного типа Калужской области были зарегистрированы вспышки COVID-19, сейчас в трёх из них коронавирусная инфекция ликвидирована. В организациях социального обслуживания для детей COVID-19 не зафиксирован.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов COVID-19 подтверждены у 48 451 человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 719 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.