Пермь, 2 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Из грудной клетки 18-летнего Тимура Б., устроившего стрельбу в Пермском университете, вынули все пули. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Пуля

По данным ресурса, последнюю пулю достали из правой груди и поместили гражданина в медикаметозный сон. Его сознание медики оценивают как ясное.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба в вузе произошла 20 сентября. Шесть человек погибли, ещё более 40 получили ранения и травмы.