Лондон, 2 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Британский боец смешанного стиля Майкл Пейдж одержал верх над представителем Бразилии Дугласом Лимой в бой-реванше на турнире Bellator 267, который проходил в Лондоне. Об этом 2 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По итогам всех трех заявленных раундов судьи раздельным решением со счетом 29−28, 28−29, 29−28 отдали победу спортсмену из Великобритании.

При этом первый поединок состоялся в 2019 году и тогда Пейдж проиграл Лиме нокаутом во втором раунде, что стало первым поражением в его карьере.

Отметим, эта победа стала 20-й (15 — досрочно) для 34-летнего Пейджа при одном поражении. Для 33-летнего Дугласа Лимы это поражение стало десятым при 32 (26 — досрочно) победах.