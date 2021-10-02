Санкт-Петербург, 2 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В медицинских стационарах Петербурга, перепрофилированных на лечение пациентов с COVID-19 и пневмонией, на 2 октября находится 5281 человек. Еще 25 044 человека лечатся от ковида амбулаторно, находясь на самоизоляции. Таким образом общее число больных составляет 30 325 человек. Об этом 2 октября сообщили в городском оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Обследование КТ

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За минувшие сутки в городе выявлено 2494 новых случая заражения коронавирусом, это на 213 случаев больше, чем в предыдущий день. За сутки выздоровели 1174 человека, скончались от последствий заболевания 59 человек, это на четыре человека больше, чем сутками ранее.

За 1 октября в стационары Петербурга, занимающиеся лечением пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями, доставили 451 пациента, на одного больше, чем в предыдущие сутки. В отделениях реанимации таких стационаров находится 478 человек (470 было сутками ранее), к аппаратам ИВЛ подключены 235 пациентов (231 — сутками ранее). За последние сутки из ковидных больниц выписали по выздоровлению 345 пациентов (350 было выписано сутками ранее).

По состоянию на 2 октября в Петербурге свободны 30,87% коронавирусных коек, если считать их по нормативу Минздрава. За сутки процент свободных коек вырос почти вдвое в связи с тем, что прием больных с коронавирусной инфекцией возобновил основной корпус Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице, где развернуто 989 инфекционных коек. Всего в Петербурге на сегодня развернуты 6852 коронавирусных койки.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге составляет 1,25 единицы, то есть на 25% превышает норматив Роспотребнадзора. Этот показатель говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.