Кемерово, 2 октября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 2 октября, за прошедшие сутки выявлено 170 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 172 случая.

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«Новокузнецк — 27, Кемерово — 25, Белово — 18, Прокопьевск — 12, Юрга — 11, Анжеро-Судженск — девять, Калтан — восемь, Междуреченск — семь, Осинники — шесть, Киселевск — пять, Мыски — пять, Тайга — четыре, Ленинск-Кузнецкий — три, Мариинский МО — три, Таштагольский МР — три, Березовский — два, Краснобродский — два, Полысаево — два, Беловский МО — два, Ижморский МО — два, Новокузнецкий МР — два, Прокопьевский МО — два, Тисульский МО — два, Тяжинский МО — два, Яшкинский МО — два, Гурьевский МО — один, Кемеровский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Чебулинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 167 пациентов выздоровели, пятеро скончались.