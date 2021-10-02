Вашингтон, 2 октября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Американская компания Neiman Marcus Group уведомила пользователей онлайн-сервисов для покупок в своих супермаркетов о массовой утечке персональных данных. Об этом сообщает агентство Reuters.

Wallspaper.ru Утечка данных

В Neiman Marcus сообщили, что личные данные 4,6 млн клиентов утекли в результате инцидента в мае 2020 года. Ранее компания уведомила об этом инциденте правоохранительные органы. Утечка затронула платёжные и подарочные карты элитных супермаркетов.

Утекшие данные включают имена клиентов, их котактную информацию и номера кредитных карт. В Neiman Marcus Group отмечают, что от утечки не пострадали принадлежащие компании подразделения Bergdorf Goodman и Horchow.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе хакеры получили доступ к данным 70 млн клиентов американского оператора AT&T.