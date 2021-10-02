Красноярск, 2 октября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Красноярском крае утверждена программа развития культуры и туризма на 2022−2024 годы. На её реализацию будет направлено 20,8 млрд рублей, 20,2 из которых будет выделено из краевого бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Красноярск

За три года власти намерены улучшить качество музейного и библиотечного обслуживания, в регионе появится 15 библиотек нового формата, купить пять автоклубов. 1,5 млрд рублей направят на охрану и сохранение объектов культурного наследия края.

«У Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина появятся два здания с новой сценой, будут построены семь досуговых центров, один культурно-спортивный центр, один Дом культуры и Культурно-просветительский центр в селе Казачинском», — отметили в правительстве.

Кроме того, в регионе пройдут масштабные мероприятия, в том числе фестиваль «Золотая маска». На развитие туристической сферы потратят 1,1 млрд рублей.