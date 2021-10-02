Чита, 2 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Власти Забайкалья подвели итоги по организации летнего детского отдыха в 2021 году. Как сообщает заместитель краевого министра образования и науки Наталия Шибанова, за летний период более 40 тысяч детей отдохнули в 521 различной организации.

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«Все лагеря в плановом порядке были проверены надзорными органами до заезда детей и имели санитарно-эпидемиологическое заключение. Персонал прошел обязательную медицинскую комиссию, включающую тестирование на COVID-19, все дети поступали со справками о состоянии здоровья и отсутствии контактов с инфекционными больными.

Лагеря функционировали с 75% загрузкой от проектной мощности с учетом требований безопасного пребывания организованных групп детей. В целом проведено в летний период 605 смен с охватом 43 238 человек», — пояснила чиновница.

По её словам, в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина по реализации программы по стимулированию доступных внутренних туристских поездок (детский кэшбэк), в Забайкалье было реализовано более 7,5 тысячи путевок.

«26 загородных лагерей приняли участие в данной программе. Механизм позволил нашим забайкальцам возместить часть 50% стоимости путевок в летний период. Реализация программы позволила сделать отдых детей более доступным и дала возможность выбирать родителям лагерь для отдыха своего ребенка», — сообщила замминистра образования края.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным территориального Роспотребнадзора, летом 2021 года в Забайкалье была запланирована работа 524 оздоровительных учреждений с количеством детей в них 39 980. А нарушения санитарного законодательства были выявлены на 69 объектах, что составило 33,7% от общего количества проверенных лагерей.

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