Нью-Йорк, США, 2 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Российский нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов получил травму нижней части тела в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Нью-Джерси Девилз». Об этом 2 октября сообщает New York Post.

Håkan Dahlström Нью-Йорк Рейнджерс

Во время матча 21-летний хоккеист отыграл 5 минут 14 секунд в первом периоде и затем не вышел на лед.

«Это беспокоило его настолько, что он не мог играть. Я не думаю, что это что-то долгосрочное», — заявил по этому поводу главный тренер «Рейнджерс» Джерард Галлант.

Также уточняется, что 2 октября нападающий пройдет медицинское обслуживание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что клуб «Нью-Джерси Дэвилз» нанес поражение с крупным разгромным счетом 7:1 команде «Нью-Йорк Рейнждерс» в предсезонном матче НХЛ.