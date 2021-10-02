Тбилиси, 2 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) 2 октября подала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) жалобу на спикера парламента республики, члена правящей партии «Грузинская мечта» Каху Кучаву. Об этом сообщила журналистам глава АМЮГ Ника Симонишвили.

(сс) OSCE Parliamentary Assembly Избирательный участок в Грузии

«В СМИ были распространены фото‑ и видеоматериалы, подтверждающие, что он находился на избирательном участке в маске, на которой была символика «Грузинской мечты»», — сказала Симонишвили.

Пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани подтвердила, что Кучава пришёл голосовать в маске с партийной символикой. Она отметила, что в этом имеются «признаки нарушения правил агитации на избирательном участке».

Напомним, в Грузии 2 октября начались выборы в органы местного самоуправления. Граждане выберут мэров муниципалитетов и членов законодательных собраний. Накануне в Тбилиси правоохранители задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который решил вернуться в страну перед выборами.