Салехард, 2 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО 1 октября обнаружили 102 заразившихся коронавирусом. Об этом 2 октября сообщает окружной оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили уже 50 662 вирусоносителя. Выздоровели 48 693 пациента.

За сутки зафиксирована ещё одна смерть от COVID-19. Всего за период пандемии по этой причине скончались уже 694 гражданина.