2 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что депутаты украинской партии «Слуга народа» 1 октября на совещании в городе Трускавец (Львовская область) представили планы Украины, согласно которым к 2030 году Киев должен «освободить» Крым и Донбасс.

Оксана Переможенко, , 15:11 — REGNUM Депутаты украинской партии «Слуга народа» 1 октября на совещании в городе Трускавец (Львовская область) представили планы Украины, согласно которым к 2030 году Киев должен «освободить» Крым и Донбасс.

Центр управления Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Представитель политический силы «Слуга народа» Марьяна Безуглая, являющаяся заместителем главы комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, опубликовала на своей странице в Facebook слайд с мероприятия. На изображении была размещена подпись: «Какова наша общая цель? В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой».

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Новость в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие задались вопросами, в каких границах будет существовать Украина к 2030 году и где к этому времени окажется нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

«Освободить от своего присутствия?!» — не без сарказма поинтересовался Ростислав А.

«В моё время в учебниках было написано: «Мы построим коммунизм к 1980 году». Это из той же серии?» — поинтересовался Андрей В.

«Ну не хотят они освобождаться!!! Им и так хорошо! Чего они хотят, так чтобы их оставили в покое…» — отметила Elena C.

«При таком правлении и с такой цирковой властью, к 2030-му тут никого не останется», — пишет Евгений К.

«Это намек на присоединение оставшейся части незалежной к РФ…» — добавил «Лимон Михайлович».

«Ага, как только Луну покорят, так и освобождением займутся», — отреагировала Наталья К.

«У народа другая цель: освободить страну от Зеленского до 2022 года», — написал Александр К.

«А что Зе себе уже до 2030 года срок президентский продлил? Фантазёр…» — отреагировала Lana M.

Верховная рада Украины. Gov.ua

«Столько интересных планов и событий за полгода: ледокол б/у, полеты на Луну, освоение космоса… Просто не стоим на месте. Впереди планеты всей», — не без сарказма написала Елена Ф.

«К тридцатому году освобождена будет Украина», — считает Алексей Д.

«Он (Зеленский — О. П.) вроде войну со своим народом обещал закончить», — отреагировал Александр Сергеевич Л.

«Смотрю, Крым ему не так важен, как Луна. Последнюю до 2024 года потребовал освоить», — написала Людмила Ц.

«Дай Бог, чтоб Украина до 2030 года продержалась», — отметил Oleg N.

«Остальное бы сохранили», — добавил Вова Д.

«Это значит, что весь этот дурдом не закончится никогда и всё всех устраивает», — пишет Николай А.

«Да, освободить Крым от российских пенсий и коммунальных, от новых дорог и здравоохранения! А то непорядок, Крым — «украинский», а живут лучше нас? Фигушки, хреново должны жить все!» — с сарказмом отметил Андрей З.

«По ходу, им на людей плевать, только территорию рассматривают!» — отреагировал Serega B.

«Они уже Крым от себя, слава Богу, освободили», — пишет Сергей П.

«На 2030 год можно что хочешь обещать, к тому времени Зеленский будет уже далеко», — добавил Максим П.

«А Украина в нынешних границах в 2030 году существовать будет?» — спросил Олег Н.

«Крым вы уже освободили от своего присутствия, осталось свалить из Донбасса и разбежаться в панике по своим хуторам», — подытожил Maksim M.

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