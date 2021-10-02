Чита, 2 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где ежедневно продолжают выявлять более 200 новых носители коронавируса, до 1 ноября включительно продолжают действовать введенные ранее ограничения для сфер торговли и общественного питания. Такое заявление 2 октября сделал вице-премьер регионального правительства Александр Бардалеев.

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«Мы давно ведем работу над поэтапным снятием ограничений, но решающий фактор — уровень заболеваемости коронавирусом в нашем регионе. Заболевших много, расслабляться нельзя. Все, что сейчас нужно сделать предпринимателям — продолжать следить за персоналом, соблюдать все правила. Только сообща мы можем надеяться на скорое снятие запретов», — пояснил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения распространяемся на банкеты, корпоративы и свадьбы. Кафе и рестораны работают до 01:00, нельзя проводить зрелищные, досуговые, развлекательные мероприятия.

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