Вашингтон, 2 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Американская компания Apple внесла в список устаревших устройств умные часы Apple Watch, выпущенные в 2015 году. Об этом сообщает служба технической поддержки Apple.

Daniel Lee Apple Watch

Apple Watch 38 мм и 42 мм первого поколения стали первыми умными часами от Apple, которые компания признала устаревшими. Эти модели были выпущены в апреле 2015 года.

В 2016 году компания выпустила обновлённые умные часы с названием Apple Watch Series 1 и Apple Watch Series 2. В октябре 2021 года ожидается выход устройств этого типа седьмой серии.

Apple относит к устаревшим продуктам гаджеты, которые сняты с производства более 5 назад. Ремонт таких устройств в сервисных центрах Apple производится только при наличии запчастей.

Через 7 лет после выпуска устройства Apple вносятся в список выведенных из эксплуатации. Компания прекращает обслуживание таких гаджетов.