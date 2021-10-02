Томск, 2 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки подтверждено три новых летальных случая от COVID-19. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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За сутки выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции составил 1,06. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 43 842.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 36 716 человек, в том числе 62 за последние сутки. По состоянию на 2 октября, занятость коечного фонда в ковидных стационарах выросла до 81,6%.