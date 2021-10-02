Буэнос-Айрес, 2 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» Пауло Дибала не будет принимать участия в октябрьских матчах национальной сборной своей страны с командами Парагвая (7 октября), Уругвая (10 октября) и Перу (14 октября). Об этом 2 октября пресс-служба сборной Аргентины по футболу на своей странице в соцсети Twitter.

Twitter.comPauDybala_JR Пауло Дибала

При этом ранее 27-летний футболист получил травму в матче в матче чемпионата Италии с командой из Генуи «Сампдория» (3:2), состоявшемся 26 сентября.

Отметим, в настоящее время сборная Аргентины имеет в активе 18 очков после восьми матчей и находится на втором месте турнирной таблицы южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2022. Пауло Дибала в нынешнем сезоне сыграл в составе «Ювентуса» в пяти матчах итальянской Серии А и забил в них два гола, а также отдал два голевых паса.