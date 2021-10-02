Пермь, 2 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Пермском крае за 1 октября зафиксировали 512 заразившихся коронавирусом. Из них 63 госпитализированы, сообщает оперштаб.

Sakhalin.gov.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

С начала пандемии в регионе обнаружили 102 567 заразившихся. Среди новых пациентов значится 46 детей.

90 577 пациентов вылечились от COVID-19. Из них 416 выписали за последние сутки.