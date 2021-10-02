Нью-Йорк, США, 2 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр IMDb TV (принадлежит Amazon) выпустит новый сериал на основе фильма «Жестокие игры». Об этом 2 октября сообщает портал Deadline.

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Отмечается, что проект представляет собой перезагрузку франшизы, действие шоу будет происходить в одном из элитных колледжей штата Вашингтон (США). Сценарий напишут Фиби Фишер и Сара Гудман, производством сериала занимаются студии Sony Pictures Television, Amazon Studios и Original Film. В качестве одного из продюсеров выступит Нил Мориц.

Сюжет шоу расскажет о том, как брат и сестра попытаются сделать всё для того, чтобы остаться на вершине иерархии колледжа после «жестокого» инцидента, связанного с «дедовщиной». Авторы сериала отметили, что герои пойдут на что угодно, в т.ч. на соблазнение дочери президента США.

Напомним, Нил Мориц продюсировал оригинальный фильм «Жестокие игры», в котором снялись Райан Филлипп, Сара Мишель Геллар и Риз Уизерспун. Премьера этой картины состоялась 5 марта 1999 года.