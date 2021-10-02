Москва, 2 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Кассовые сборы фантастического боевика «Веном 2» по итогам первых суток проката в России превысили 200 млн рублей. Об этом сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Цитата из к/ф «Веном», реж. Рубен Флейшер. 2018. США Веном

Ранее рекорд по кассовым сборам первого дня в России после начала пандемии новой коронавирусной инфекции принадлежал боевику «Мортал комбат». Этот фильм собрал в российских кинотеатрах в первый день проката почти 103 млн рублей.

Сборы первого дня второй части фантастического фильма «Веном» почти вдвое превзошли этот результата. Фильму удалось собрать в российских кинотеатрах 201 млн рублей. Отмечается, что такой старт позволяет прокатчикам рассчитывать на общие сборы первого уикенда до 800 млн рублей.

Первоначально премьера фильма «Веном 2» планировалась на октябрь 2020 года, однако была отложена на год из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. В российский прокат фильм вышел 30 сентября 2021 года.