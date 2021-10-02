Оренбург, 2 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Жители Оренбургской области могут помочь следователям раскрыть убийство трёх студенток. Об этом заявил губернатор региона Денис Паслер.

Kremlin.ru Денис Паслер

«Страшное, циничное преступление должно быть раскрыто, поэтому каждый, кто обладает информацией о произошедшем, может оказать помощь», — отметил губернатор.

Он также добавил, что безопасность жителей области — это главное.

Как сообщало ИА REGNUM, тому, кто поможет раскрыть преступление, выплатят миллион рублей. Напомним, студентки были убиты в городе Гае. Это произошло 30 сентября. Девушки учились в колледже и снимали квартиру. Им было 17, 18 и 19 лет. Тела обнаружили после ликвидации пожара. Установлено, что девушки были зарезаны.