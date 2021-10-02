Приштина, , 11:44 — REGNUM Военнослужащие контингента KFOR под эгидой военного блока НАТО прибыли на контрольно-пропускные пункты на севере Косово, чтобы сменить находящийся там спецназ МВД Косово, а также присутствовать при снятии сербами блокады. Об этом сегодня, 2 октября, сообщают косовские СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конфликт разгорелся из-за того, что косовские силовики стали принудительно скручивать сербские номера с автомобилей, которые въезжали на территорию Косово и менять их на временные косовские номера. Это вызвало возмущение сербов, проживающих на севере Косово. Сербские силы заблокировали два пункта пересечения административной линии — Ярине и Брняк.

Стоит отметить, что власти Сербии не признают косовские автомобильные номера и заставляют всех автомобилистов, которые пересекают административную линию снимать косовские номера и ставить временные сербские, а также платить за это пошлину.

Обстановка стала накаляться, когда силовые подразделения Сербии и Косово стали стягиваться к административной линии.

В Брюсселе под эгидой Евросоюза начались переговоры по урегулированию ситуации. Удалось достигнуть некоторых договоренностей. Так от ПП «Ярине» и «Брняк» на севере Косово будет отведен косовский спецназ, а его заменят силы KFOR, которые будут осуществлять дежурство в течение двух недель. Сербские силы разблокируют пункты пропуска через административную линию.

Также удалось достигнут компромисса по автомобильным номерам. На въезде в Косово и Метохию на сербские автомобильные номера, как и на «косовские» будет прикрепляться наклейка, которая закроет политическую символику.