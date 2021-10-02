Барнаул, 2 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 2 сентября прививки получил 69 1912 человек из более двух миллионов жителей. За последние сутки прирост вакцинированных составил 4120 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Mos.ru Вакцинация

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Из общего числа привитых 38 361 житель региона получил первую прививку (-242 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 648 605 человек (+2097 за сутки). Также известно о 4946 ревакцинированных (+259 сутки).

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И это при том, что всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 014 573 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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