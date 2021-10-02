Марсель, Франция, 2 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Указ, который запрещает болельщикам футбольного клуба «Марсель» посещать выездной матча чемпионата Франции с командой «Лилль», обнародовало французское министерство внутренних дел. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба марсельской команды.

Фанаты

Уточняется, что в опубликованном документе болельщикам «Марселя» запрещается любые коллективные или индивидуальные поездки в Лилль и в город Вильнёв-д'Аск, где расположен стадион «Лилля».

Отметим, 30 сентября матч второго тура группового этапа Лиги Европы с участием «Марселя» и стамбульского «Галатасарая» (0:0) из-за происходивших на трибунах беспорядков был прерван на 10 минут. Также на матче седьмого тура французской Лиги 1 между «Анже» и «Марселем» (0:0) произошла массовая драка болельщиков, когда фанаты марсельской команды после финального свистка прорвались на игровое поле.

Отметим, матч девятого тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Лиллем» состоится 3 октября и начнется в 18:00 мск.