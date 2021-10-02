Барнаул, 2 октября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 2 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5479 человек, причём 24 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Тяжелобольных насчитывается 541 (+7 за сутки), из них 233 подключены к аппаратам ИВЛ (за сутки данные не поменяли). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (17 434 человек, +40 за в сутки) и ОРВИ (52 032 человека, +209 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 751ребёнка (+28 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (78 197 человек, +265 за сутки) новый вирус победили 59 599 человек (+94 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 8404 (+524 за сутки).

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