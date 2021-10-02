Купертино, США, 2 октября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Потоковый сервис Apple TV Plus объявил о решении закрыть проект трагикомического сериала «Мистер Корман» (Mr. Corman). Об этом 2 октября сообщает портал The Wrap.

Цитата из к/ф «Сноуден». реж Оливер Стоун.2016. США, Германия, Франция Джозеф Гордон-Левитт в роли Эдварда Сноудена

Издание отметило, что Apple TV Plus решил не выпускать продолжение шоу несмотря на то, что оно получило в целом положительные отзывы критиков. Например, на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes эксперты дали ему оценку 70%.

Напомним, премьера сериала «Мистер Корман» состоялась 7 августа 2021 года, последний эпизод первого сезона вышел на сайте Apple TV Plus 1 октября 2021-го. Главную роль в этом сериале исполнил Джозеф Гордон-Левитт («Петля времени», «Страсти Дон Жуана», «Начало»), он сыграл учителя начальных классов, который борется с паническими атаками и хочет стать музыкантом.