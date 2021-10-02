Горно-Алтайск, 2 октября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Ликвидацию отходов Акташского горно-металлургического комбината в Республике Алтай включат в проект «Чистая страна». Вопрос был поднят на совещании в Горно-Алтайске с участием руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Bionerd Переливание ртути из сосуда в сосуд

По словам главы региона Олега Хорохордина, в Акташе в течение пяти десятилетий с 1942 года добывали ртуть. В результате здесь накопились ртутьсодержащие отходы, на ликвидацию которых в республики денег не.

Между тем, во взятых с этой территории проб воды и почвы зафиксировано превышение по некоторым значениям.

«Хорошо, что глава региона обратился к нам. Я приехала и посмотрела площадку. Объект необходимо рекультивировать, это даже не обсуждается. Он должен войти в проект «Чистая страна», — отметила Светлана Радионова.

Она добавила, что ведомство будет следить за процессом рекультивации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о выделении правительством РФ средств для решения экологических проблем на территории Акташского горно-металлургического завода. Соответствующие изменения были внесены в индивидуальную программу развития республики.