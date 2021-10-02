Санрайз, США, 2 октября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» уверенно с крупным счетом обыграл команду «Даллас Старз» в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 2 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nhl.com Матч между «Флорида Пантерз» — «Баффало Сэйбрз»

Игра прошла на льду арены «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась победой хозяев со счетом 6:3.

В составе победителей забитыми шайбами отметились финский нападающий Александр Барков (2-я минута), финский защитник Маркус Нутиваара (12-я), Кевин Коннотон (13-я), Маккензи Уигар (17-я), Джонатан Юбердо (49-я) и Сэм Райнхарт (59-я, в пустые ворота).

У «Старз» голами отличились оформивший в матче дубль российский форвард Денис Гурьянов (21-я, в большинстве и 58-я) и Джейсон Робертсон (46-я).

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин пропустил пять шайб и отдал одну результативную передачу во встрече. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский пропустил одну шайбу и был заменен на 40-й минуте.

Отметим, в следующем предсезонном матче «Флорида» 6 октября сыграет на выезде с клубом «Тампа-Бэй Лайтинг», а «Даллас» 4 октября примет у себя команду «Аризона Койотс».