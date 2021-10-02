Челябинск, 2 октября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Челябинской области работникам бюджетных организаций повысили зарплаты. Оклады выросли с 1 октября, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Рост составил 5,2%. Это решение касается более 85 тыс. жителей региона. Средства на повышение размера фонда оплаты труда выделят из областного бюджета.

Главам муниципальных образований рекомендовано принять такие же решения в отношении оплаты труда сотрудников муниципальных учреждений. Всего в таковых работают больше 126 тыс. человек.