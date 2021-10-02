Лондон, 2 октября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Писатель Нил Гейман раскритиковал руководство Disney за уклонение от выплат авторских отчислений. Публикацию он разместил 2 октября на своей twitter-странице.

ActuaLitté Нил Гейман

Гейман сообщил, что компания до сих пор не выплатила гонорары многим авторам, иллюстраторам и художникам комиксов, произведения которых были переизданы, и что деньги получили лишь несколько известных фигур. Писатель предложил людям, которые столкнулись с описанной им проблемой, обратиться в «рабочую группу».

https://twitter.com/neilhimself/status/1444086518163800064

https://twitter.com/neilhimself/status/1444086843004231680

Напомним, Нил Гейман является автором детской повести «Коралина», на основе которой был снят анимационный фильм «Коралина в Стране Кошмаров», он также написал романы «Звёздная пыль» и «Американские боги». Ожидается, что осенью 2021 года на Netflix выйдет сериал на основе комикса Геймана «Песочный человек».