Вашингтон, 2 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Глобальные расходы пользователей на мобильные приложения в третьем квартале 2021 года достигли отметки в $33,6 млрд. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Sensor Tower.

Solen Feyissa TikTok

В период с июля по сентябрь текущего года пользователи устройств под управлением операционной системы Android потратили на покупку мобильных приложений и платежи в них $12,1 млрд. Расходы пользователей iOS-устройств за этот период составили $21,5 млрд.

В третьем квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года расходы на мобильные приложения выросли на 15,1%. Рост расходов в магазине приложений Google Play составил 18,6%, в App Store — 13,2%.

Самым прибыльным неигровым приложением в третьем квартале текущего года осталась социальная сеть TikTok. В пятёрку приложений с наибольшими пользовательскими расходами также вошли Piccoma, YouTube, Google One и Disney+. Наибольшую прибыль разработчикам мобильных видеоигр принесли PUBG Mobile, Honor of Kings и Genshin Impact.