Оренбург, 2 октября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию о лицах, причастных к убийству трех девушек в городе Гай 30 сентября. Об этом сегодня, 2 октября, сообщила пресс-служба губернатора Оренбургской области.

Jo Naylor Убийство

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после тушения пожара в квартире жилого дома в Гае были обнаружены тела трех девушек, 17,18 и 19 лет. Установлено, что девушки погибли насильственной смертью, а квартира была подожжена для сокрытия следов.

Известно, что девушки приехали из Башкирии для учебы и проживали на съемной квартире.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение о назначении вознаграждения за информацию о преступнике, совершившем 30 сентября тройное убийство в Гае. Вознаграждение — 1 миллион рублей — выделено из резервного фонда областного бюджета.