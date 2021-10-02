Токио, 2 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Основатель Tango Gameworks Синдзи Миками сообщил, что студия работает над проектом игры, которым руководит режиссёр Evil Within 2 Джон Йоханас. Об этом 2 октября сообщат портал Screen Rant.

Игра

Миками не стал раскрывать подробности об игре, лишь отметил, что Йоханас «находится в процессе энергичной работы». Издание отметило, что пока нет никакой информации о том, над чем именно он работает, но напомнило, что в 2020 году компания ZeniMax Media обновила торговую марку The Evil Within.

Напомним, релиз Evil Within 2 состоялся 13 октября 2017 года. Это игра в жанре survival horror (выживание в атмосфере фильмов ужасов), в качестве её издателя выступила компания Bethesda Softworks.