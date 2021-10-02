Оттава, 2 октября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» нанес поражение с крупным разгромным счетом команде «Монреаль Канадиенс» в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 2 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) kaatiya Хоккеист «Оттава Сенаторз»

Игра прошла на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась победой хозяев со счетом 7:2.

В составе «Сенаторз» шайбами отличились Остин Уотсон (4-я минута), Алекс Форментон (17-я), Ник Пол (22-я), Дрейк Батерсон (30-я), российский нападающий Егор Соколов (34-я), Джош Норрис (39-я, в большинстве) и Алекс Форментон (41-я).

У «Монреаля» голы забили Алекс Белзил (15-я) и Кристиан Дворак (33-я, в большинстве).

Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб отметился в матче одной результативной передачей.

Отметим, в следующем предсезонном матче «Оттава» 3 октября снова сыграет с «Монреалем».