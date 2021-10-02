Кабанский район, Бурятия, 2 октября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Кабанском районе Бурятии правоохранители задержали подозреваемых в незаконном вылове байкальского омуля. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

МВД по Бурятии У жителей Бурятии нашли 22 мешка с байкальским омулем

Рано утром 29 сентября стражи порядка остановили автомобиль для проверки на трассе возле села Таракановка. При этом следующая за ней иномарка также прекратила движение, после чего из машины вышли двое и побежали в лес. В их машине полицейские нашли 22 мешка с омулем массой 687 кг. Причинённый ущерб был оценён в 8 млн рублей.

Владельцев незаконного груза нашли в тот же день в городе Улан-Удэ, ими оказались двое жителей Прибайкальского района в возрасте 28 лет. По их словам, они купили омуль у рыбаков для перепродажи.

«Причём в марте текущего года они уже были осуждены к лишению свободы условно за незаконное приобретение группой лиц по предварительному сговору заведомо добытого преступным путем байкальского эндемика», — отметили в ведомстве.

Четверых рыбаков полицейские также нашли и допросили. Местные жители, ранее привлекавшиеся к ответственности за незаконный вылов рыбы, дали признательные показания. В ходе обысков у двоих из них были найдены около 20 кг замороженной рыбы и 31 рыболовная сеть. Возбуждено уголовное дело.