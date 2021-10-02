Стокгольм, 2 октября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Китайская компания Huawei намерена продолжить борьбу за отмену запрета на продажу телекоммуникационного оборудования для сетей связи 5G в Швеции. Об этом сообщает агентство Reuters.

A4-Nieuws Huawei

Производитель из Китая подал апелляцию на предыдущее решение суда. В июне шведский суд оставил в силе запрет на продажу оборудования Huawei для сетей мобильной связи пятого поколения.

Китайская компания запросила устное слушание по этому делу. Апелляционный суд может удовлетворить этот запрос или запросить предварительное решение Европейского суда.

В ноябре 2020 года шведское правительство запретило Huawei участвовать в аукционах по покупке частот для сетей 5G. Также правительство запретило местным компаниям закупать у китайского производителя оборудование для сетей нового поколения связи.

Напомним, правительство США подталкивало союзников из ЕС к запрету телекоммуникационного оборудования Huawei. В американском правительстве считают, что оборудование китайской компании может использоваться в интересах разведывательных служб КНР.